Tınay, ahlaksız teklifi ifşa etti

Gül'ün kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşan Tınay, kadınların tacize karşı susmaması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Bana iş yapma teklifinde bulunup üstüne bir günde aşkını ilan edip reddedilmeyi hakaret kabul eden bu şahıs, üstüne ‘Sen bu kafayla hiç kimseyle hiçbir şey yapamazsın. Yüz verdik diye kendini bir şey mi sandın? Senin kaç kilometre ilerinde olanlar da çok dolaştı kapımda’ dedi.”