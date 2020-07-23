Tolga Sarıtaş, İstanbul'a döndü

Tolga Sarıtaş, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Dizi çekimleri için geri döndüğünü söyleyen oyuncu, “Güzel kısa bir tatil yaptık, şimdi çalışma zamanı. Güzel bir dizi ve karakteri canlandırıyorum. Umarı çok beğenilir" dedi.

Sarıtaş, “Pandemi süresince kısır konusunda kendimi çok geliştirdim, çok iddialı olduğumu söyleyebilirim. Bir kısır yaparım inanamazsınız, parmaklarınızı yersiniz" diyerek, yemek konusunda başarılı olduğunu söyledi.