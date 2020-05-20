Tolgahan Sayışman'ın hayaline corona virüs engeli

Motosiklet tutkunu olan oyuncu Tolgahan Sayışman, garajına yeni bir motosiklet daha ekledi. Daha önce 200 bin TL değerinde motosiklet siparişi veren oyuncu, bu sefer çocukluğunda hayalini kurduğu eski model motosiklet için harekete geçti. Oyuncu tüm aramaları sonucunda hayalindeki motoru Manisa’da buldu ve satın aldı. Ancak oyuncu corona virüsle mücadele kapsamında şehir giriş çıkışlarında yasak olması nedeniyle motorunu teslim alamadı.

Yasağın bir an önce sona ermesini bekleyen Sayışman, motorunu kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayırdı.