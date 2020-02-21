Tolgay'ın Müzeyyen Senar anısı güldürdü

“Zor” adlı yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan pop müziğin yıldız adayı Tolgay, Özge Ulusoy’un sunduğu Hayat Güzeldir programına konuk oldu. Sahnelerin aranılan ismi olan ve özellikle kadınlar matinelerinde sahne alan Tolgay’a Özge Ulusoy “unutamadığın sahne anın var mı?” diye sordu. “Bir keresinde peçeteyle istek geldi. Şener Bey’den Dalgalandım da Duruldum yazıyordu. Şener Bey kim acaba diye düşünürken orkestra arkadaşlarım uyardı. Meğer Müzeyyen Senar yazıyormuş, Şener Bey diye okumuşum” diyen Tolgay’ın anısı Özge Ulusoy’u güldürdü. Özge Ulusoy’un “Kadınlar Matinelerinin aranılan ismisiniz bunun sırrı ne” sorusuna da “heyecanım” cevabını veren Tolgay bir sonraki projesinde de 90’ların ünlü şarkılarından birini seslendireceğini açıkladı.

Popüler müziğin yetenekli ve genç isimlerinden Tolgay, beğeni toplayan son çalışması “Aşk Sancıları” nın ardından slow bir şarkı olan “Zor” u müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Yasin Özkaya imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Erdem Topuzoğlu’na ait. Tolgay’ın Yasin Özkaya’dan beş yıl önce aldığı “Zor” isimli şarkısı sözleriyle kalbinizde duygusal bir etki yaratacak. Film tadında görüntülere sahne olan ve çekimi 43 saat süren klibin yönetmenliği Tolgay yaparken, görüntü yönetmenliğini ise Bayram Tunç üstlendi. Denizli Özel Sağlık Hastanesi ve Marla tesislerinde çekilen klipte Ayşenur Büyükarslan, Erhan Balaman, Tuğrul Çelebi ve Tolgay’ın arkadaşları rol aldı.

Tolgay’ın “Zor” isimli single çalışması DMC etiketi ile NetD ve digital platformlarda!