Tom Hanks üçüncü plazma bağışını yaptı

Corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kılan Tom Hanks, şimdiye kadar üç kez plazma bağışında bulundu. Ünlü aktör, bağışladığı ikinci ve üçüncü plazma torbalarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

“ŞEKERLEME YAPMAK KADAR KOLAY”

İlk plazma bağışının ardından Hanks, “İşte geçen haftanın plazma torbası. Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” yorumunda bulunmuştu.