MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tom Hanks üçüncü plazma bağışını yaptı
28.05.2020 - 11:35 |

Tom Hanks üçüncü plazma bağışını yaptı

Mart ayında eşi Rita Wilson ile corona virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Tom Hanks, üçüncü kez plazma bağışında bulundu.

Tom Hanks üçüncü plazma bağışını yaptı
ABONE OL

Corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kılan Tom Hanks, şimdiye kadar üç kez plazma bağışında bulundu. Ünlü aktör, bağışladığı ikinci ve üçüncü plazma torbalarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

“ŞEKERLEME YAPMAK KADAR KOLAY”

İlk plazma bağışının ardından Hanks, “İşte geçen haftanın plazma torbası. Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” yorumunda bulunmuştu.

Oyuncu Begüm Öner'den 'Corona virüs utansın!' paylaşımıSon dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Begüm Öner, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan'ın 4 milyon sevinci!

Pelin Karahan'ın 4 milyon sevinci!

İbrahim Büyükak: Baktıkça tadım kaçacak!

İbrahim Büyükak: Baktıkça tadım kaçacak!

'Önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız'

'Önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız'

‘Zamanın kıymetini geç anladım’

‘Zamanın kıymetini geç anladım’

Sıradaki Haber