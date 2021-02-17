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HaberlerMagazin Haberleri Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş
17.02.2021 - 09:12 |

Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş

Film çekimi için bulunduğu Malatya’da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş
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Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen Toygun Ateş, bir süre önce corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

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Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız, “Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi. ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Toygun Ateşin eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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