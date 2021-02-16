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MALATYA (DHA)
• 16 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in (66), setteki son görüntüleri ortaya çıktı.

MALATYA (DHA)
• 16 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
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'Gizemli Köy' film çekimleri için Malatya'ya gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca koronavirüs testi yaptırdı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan oyuncu, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

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Usta oyuncunun tedavisi sürerken, filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'in sağlığına kavuşup aralarına dönmesini dileyerek, "Sete katıldıktan kısa süre sonra Toygun Ateş'in Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Derhal gerekli müdahaleler yapılıp tedavisine başlandı. Maalesef geçen sürede tüm müdahalelere rağmen Toygun ağabeyimizin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Toygun ağabeyimizin tedavisi devam ediyor" dedi.

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Okan Ege Ergüven, film setinde başka kimsede koronavirüse rastlanmadığını ve bir an önce Toygun Ateş'in de aralarına dönmesini beklediklerini ifade etti.

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66 yaşındaki sanatçı Toygun Ateş'in sağlığının yerinde olduğu ve oyuncu kadrosunda yer aldığı filmdeki son görüntüleri de ortaya çıktı.

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Yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla sohbet ettiği görülüyor.

6TOYGUN ATEŞ KİMDİR

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı.

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Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı.

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Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

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