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13.08.2020 - 17:21 |

Tuğba Özay çiftlik hayatını çok sevdi

Tuğba Özay, corona virüs salgını başlayınca, 1997 yılında aldığı Antalya Manavgat’taki çiftliğine gitmişti. 42 yaşındaki eski manken, 5 aydır çiftlikte yaşıyor.

Tuğba Özay çiftlik hayatını çok sevdi
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Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini belirten Tuğba Özay, “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor" dedi.

Özay, "Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” ifadelerini kullandı.

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BADANAYI KENDİ YAPMIŞTI
Geçtiğimiz yıl çiftliğini büyütme kararı alan 42 yaşındaki eski manken, evin boya badana işlerini de kendisi yapmıştı.

Tuğba Özay çiftlik hayatını çok sevdi

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