Tuğba Özay çiftlik hayatını çok sevdi

Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini belirten Tuğba Özay, “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor" dedi.

Özay, "Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” ifadelerini kullandı.

BADANAYI KENDİ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıl çiftliğini büyütme kararı alan 42 yaşındaki eski manken, evin boya badana işlerini de kendisi yapmıştı.