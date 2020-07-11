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11.07.2020 - 09:45 |

Tuğba Özay topuklu ayakkabıyla havuza girdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 42 yaşındaki manken Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarını paylaştı.

Tuğba Özay topuklu ayakkabıyla havuza girdi
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Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Tuğba Özay, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Koronavirüs sürecini Antalya'da bulunan çiftliğinde geçiren ve haftanın beş günü spor yapan Özay, "Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye" notuyla paylaştığı havuz pozları ile binlerce beğeni aldı.

Tuğba Özay topuklu ayakkabıyla havuza girdi

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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