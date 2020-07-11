Tuğba Özay topuklu ayakkabıyla havuza girdi

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Tuğba Özay, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Koronavirüs sürecini Antalya'da bulunan çiftliğinde geçiren ve haftanın beş günü spor yapan Özay, "Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye" notuyla paylaştığı havuz pozları ile binlerce beğeni aldı.