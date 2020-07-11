11.07.2020 - 09:45 |
Tuğba Özay topuklu ayakkabıyla havuza girdi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 42 yaşındaki manken Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarını paylaştı.
Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Tuğba Özay, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Koronavirüs sürecini Antalya'da bulunan çiftliğinde geçiren ve haftanın beş günü spor yapan Özay, "Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye" notuyla paylaştığı havuz pozları ile binlerce beğeni aldı.