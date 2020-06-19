Tuğba Ünal'dan karantina dövmesi

Üç ay süren karantina boyunca evinden dışarı adım atmayan Tuğba Ünal, tüm dünyada yaşanan salgını unutmamak için göğsüne saflığı temsil eden lotus çiçeği dövmesi yaptırdı.

Ünlü şarkıcı, "Yaşanan bu salgında gördük ki dünyanın daha temiz olmaya ve saflığa ihtiyacı var. Bu dönem herkese olduğu gibi bana da birçok şey öğretti. Aldığımız her nefese şükretmeliyiz. Saflığı temsil eden lotus çiçeği dövmesi bana bu dönemden bir hatıra olarak kalacak" dedi.