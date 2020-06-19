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19.06.2020 - 16:22 |

Tuğba Ünal'dan karantina dövmesi

Şarkıcı Tuğba Ünal, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan karantina döneminde saf ve temiz bir dünyaya özlem duyduğunu söyledi.

Tuğba Ünal'dan karantina dövmesi
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Üç ay süren karantina boyunca evinden dışarı adım atmayan Tuğba Ünal, tüm dünyada yaşanan salgını unutmamak için göğsüne saflığı temsil eden lotus çiçeği dövmesi yaptırdı.

Ünlü şarkıcı, "Yaşanan bu salgında gördük ki dünyanın daha temiz olmaya ve saflığa ihtiyacı var. Bu dönem herkese olduğu gibi bana da birçok şey öğretti. Aldığımız her nefese şükretmeliyiz. Saflığı temsil eden lotus çiçeği dövmesi bana bu dönemden bir hatıra olarak kalacak" dedi.

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Cadde Yazarları

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