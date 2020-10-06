Tuğçe Sözertan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Tuğçe Sözertan aslen nereli?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta yarışmaya yeni dahil olan isim Tuğçe Sözertan oldu. Peki Tuğçe Sözertan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TUĞÇE SÖZERTAN KİMDİR?

Tuğçe Sözertan bu hafta Doya Doya Moda yarışmasına yeni katılan isim oldu. Tuğçe Sözertan 23 yaşında aslen Meksika'lı olduğunu 20 senedir Türkiye'de yaşadığını ve sekiz aylık evli olduğunu Türkiye'de mum üretimi yaptığını açıkladı

Tuğçe Sözertan'ın boyu 1,63 kilo 73 bedenim 42 açıklamasında bulundu. Doya Doya Moda yarışmacıları Tuğçe Sözertan'ın saçlarına bayıldı. İlk kez Doya Doya Moda yarışmasına yeni katılan bir isim adeta paylaşılamadı.