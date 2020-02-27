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27.02.2020 - 14:46 |

Tuğçe Tayfur: 'Ferdi Baba' ya selam olsun

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, önceki akşam Kartal İstMarina’nın içinde bulunan bir restoranda sahne aldı.

Tuğçe Tayfur: 'Ferdi Baba' ya selam olsun

Tuğçe Tayfur, sahnesinde babası Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerini de seslendirdi. Tayfur, ”Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Babamın yazdığı şarkı ile sahneme başlamak istiyorum.Buradan 'Ferdi Baba' ya selam olsun" diyerek, sahnesinde babasına selam gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Gökhan Göz ile olan yakınlığı ile ilgili haberler çıkan Tuğçe Tayfur’u, ünlü iş insanı yalnız bırakmadı. Mekana şarkıcı Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile birlikte gelen Gökhan Göz, yine en ön sıralarda yerini aldı.

Tuğçe Tayfur: Ferdi Baba ya selam olsun

    27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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