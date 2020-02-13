MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tuğçe Tayfur: Her şey yolunda!
13.02.2020 - 15:33 |

Tuğçe Tayfur: Her şey yolunda!

Arabesk müziğinin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz gün İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Tuğçe Tayfur: Her şey yolunda!

Tike Restoran'da öğle yemeği yedikten sonra oğlu Efe'yi oyun merkezine götüren ve çocuğuyla birlikte doyasıya eğlenen başarılı şarkıcı, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.

Tuğçe Tayfur, "Bugün oğlumla doyasıya vakit geçiriyoruz. Onun günü bu gün bende onunla eğleniyorum gördüğünüz gibi. Onun dışında konserlerim devam ediyor. Yakın zamanda bir Almanya'da bir konserim olacak. Onun dışında her şey yolunda" dedi.

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Akalın pembeler içinde

Demet Akalın pembeler içinde

Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı

Sibel Can'ın Melisa paylaşımı gündem oldu! Tıpkısının aynısı

Ata Demirer, 'Eltiler Savaşı'nı izledi

Ata Demirer, 'Eltiler Savaşı'nı izledi

Nebahat Çehre'nin spor şıklığı

Nebahat Çehre'nin spor şıklığı

Sıradaki Haber