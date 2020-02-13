Tuğçe Tayfur: Her şey yolunda!

Tike Restoran'da öğle yemeği yedikten sonra oğlu Efe'yi oyun merkezine götüren ve çocuğuyla birlikte doyasıya eğlenen başarılı şarkıcı, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti.

Tuğçe Tayfur, "Bugün oğlumla doyasıya vakit geçiriyoruz. Onun günü bu gün bende onunla eğleniyorum gördüğünüz gibi. Onun dışında konserlerim devam ediyor. Yakın zamanda bir Almanya'da bir konserim olacak. Onun dışında her şey yolunda" dedi.