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HaberlerMagazin Haberleri Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak: Nafakayı ödeyemiyorum
06.01.2021 - 09:22 |

Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak: Nafakayı ödeyemiyorum

Evli iş insanı Tolga Bayar'la aşk yaşadığı söylentileri ile gündeme gelen Ferdi Tayfur-Necla Nazır çiftinin kızı Tuğçe Tayfur’a, eski eşi Taner Şafak dava açtı.

Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak: Nafakayı ödeyemiyorum
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Müzisyen Taner Şafak, dört yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre; Tayfur’dan geçtiğimiz yıl boşanan Taner Şafak, dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtti.

Şafak’ın Amerikan vatandaşı olduğunu dava dilekçesinde belirten avukatı, şu açıklamayı yaptı:
“Taner Şafak, boşanmanın ardından çocuğunu görebilmek için her şeyini bırakıp Türkiye’ye yerleşmiştir. Pandemi nedeniyle Amerika’da yaşayan ailesinin işlerinde yardımcı olamamıştır. Taner Şafak, emekli olan annesi ve babasının desteği ile çocuğunun nafakasını ödemekteydi. Nafakayı ödemek için bankalara başvuran ve kredi almaya çalışan Taner Şafak’ın bu talebi de yabancı olması nedeniyle reddedilmiştir. Bu nedenle Türk lirasıyla aylık 8 bin TL'yi bulan iştirak nafakasının 2 bin TL'ye düşürülmesini talep ediyoruz.”

 

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