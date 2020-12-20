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20.12.2020 - 12:46 |

Tuğrul Odabaş, Işın Karaca'ya rakip oluyor

Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş şarkıcı oluyor. Odabaş ‘’Bilmiyorsan Öğreneceksin’’ adlı ilk single’ıyla ile müzik dünyasına giriş yaptı.

Tuğrul Odabaş, Işın Karaca'ya rakip oluyor
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2016 yılında evlendiği Işın Karaca’dan geçen yıl boşanan Tuğrul Odabaş uzun süren sessizliğini sürpriz bir rap şarklı ile bozuyor. Eski eşi ile aynı sektörde yer almaya hazırlanan Tuğrul Odabaş sözlerini Mert Ali İçelli ile birlikte yazdığı şarkı ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.D aha önce birçok sanatçıya beste veren Odabaş ilk defa sözleri kendine ait olan bir şarkıyı seslendirdi.

Şarkısını İstanbul'da kliplendiren Tuğrul Odabaş’ın ‘’Bilmiyorsan Öğreneceksin’’ adlı rap çalışması dijital platformlarda yerini alarak müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Tuğrul Odabaş, Işın Karacaya rakip oluyor

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