Tuğrul Odabaş, Işın Karaca'ya rakip oluyor

2016 yılında evlendiği Işın Karaca’dan geçen yıl boşanan Tuğrul Odabaş uzun süren sessizliğini sürpriz bir rap şarklı ile bozuyor. Eski eşi ile aynı sektörde yer almaya hazırlanan Tuğrul Odabaş sözlerini Mert Ali İçelli ile birlikte yazdığı şarkı ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.D aha önce birçok sanatçıya beste veren Odabaş ilk defa sözleri kendine ait olan bir şarkıyı seslendirdi.

Şarkısını İstanbul'da kliplendiren Tuğrul Odabaş’ın ‘’Bilmiyorsan Öğreneceksin’’ adlı rap çalışması dijital platformlarda yerini alarak müzik severlerin beğenisine sunuldu.