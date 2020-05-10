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10.05.2020 - 18:01 | | İHA

Tülin Şahin'den dijital defile

Ünlü modacı Rufat İsmayil, "Extravaganza” isimli koleksiyonunu ünlü model Tülin Şahin ile Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital defile ile tanıttı.

Tülin Şahin'den dijital defile
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Modacı Rufat İsmayil'in Tülin Şahin baş mankenliğinde Londra, New York’ta yapmayı planladığı"Extravaganza" defilesi corona virüs sebebiyle iptal edilince defile, Tülin Şahin ile dijital ortama taşındı.

32 tasarım 150 parçadan oluşan 'Extravaganza' 2020 sonbahar- kış koleksiyonunun dijital defilesinde Tülin Şahin 5 ayrı elbise tanıttı. Tülin Şahin defileyi kendi cep telefonuyla çekti. İkili kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları dijital defile ile Türkiye’de bu akımın ilk temsilcileri oldu.

 

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