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14.07.2020 - 07:00 |

Turizmciler sohbette buluştu

Jolly Tur, Bodrum Türkbükü’ndeki Mavi Suite Otel’de otel sahipleri ve genel müdürlerle turizm sohbeti için bir araya geldi.

Turizmciler sohbette buluştu
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Jolly Tur, Bodrum Türkbükü’ndeki Mavi Suite Otel’de otel sahipleri ve genel müdürlerle turizm sohbeti için bir araya geldi. Yemeğe yönetim kurulu başkanı Mete Vardar, onursal başkan Sinan Vardar ve genel müdür Figen Erkan’la, 50 otel yetkilisi katıldı. Mete Vardar, “Virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Tatil bir lüks değil; ihtiyaç... ‘Reçeteye tatil yaz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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