'Tutunamayanlar'da farklı bir 'tutunamama' hikayesi

Daha önceki dönemde '7 Numara' ve 'Leyla ile Mecnun' gibi dizileri hayata geçiren TRT 1’in, ocak ayında ekranlara merhaba diyen dizisi 'Tutunamayanlar' yeni sezonda değişen kadrosuyla devam edecek.

Tutunamayanlar dizisinin yönetmeni Osman Nail Doğan, kişisel Twitter hesabından yeni sezonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, paylaşımında, "'Tutunamayanlar', yola yeni konseptiyle devam ediyor. Yeni bir kadro ve farklı bir “tutunamama” hikayesiyle önümüzeki sezon da TRT 1 ekranlarında olacağız. Bütün ekibe ve oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Sürprizlere hazır olun" dedi.

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun paylaştığı dizide; Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyordu.