Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem ile instagram paylaşımı

Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.



ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA KALDIRDI



Birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşan Türkay, altına da “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara Selçuk Yöntem” notunu düştü.





TUVANA TÜRKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



3 Ekim 1990'da Üsküdar'da doğan Tuvana Türkay, oyuncu. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.[1] 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.



Filmografi



Sinema



2013 Eksik Sayfalar Ayşegül

2015 En Güzeli Gizem

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye

2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa

2017 Olanlar Oldu Aslı

2017 Bir Nefes Yeter Nefes

2020 Ağır Romantik Aslı Egeli



Televizyon



2009 Ayrılık Kevok

2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan

2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu

2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar

2016 Oyunbozan Ece

2017 Deli Gönül Fatmanur

2017-2018 Kızlarım İçin Kumru

2019-2020 Yasak Elma Leyla Çelebi