Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem ile instagram paylaşımı
Tuvana Türkay sosyal medya hesabı Instagram'dan Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladı. Özel satırlar yazarak, Selçuk Yöntemle aynı kareyi paylaşması üzerine çok konuşuldu. Ardından bu paylaşımı kaldırması ise daha çok dikkat çekti. Peki Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? İşte tuvana Türkay hakkında merak edilenler...
Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA KALDIRDI
Birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşan Türkay, altına da “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara Selçuk Yöntem” notunu düştü.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
3 Ekim 1990'da Üsküdar'da doğan Tuvana Türkay, oyuncu. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.[1] 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
Filmografi
Sinema
2013 Eksik Sayfalar Ayşegül
2015 En Güzeli Gizem
2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın
2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun
2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye
2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa
2017 Olanlar Oldu Aslı
2017 Bir Nefes Yeter Nefes
2020 Ağır Romantik Aslı Egeli
Televizyon
2009 Ayrılık Kevok
2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan
2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu
2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar
2016 Oyunbozan Ece
2017 Deli Gönül Fatmanur
2017-2018 Kızlarım İçin Kumru
2019-2020 Yasak Elma Leyla Çelebi