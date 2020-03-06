Üç şehir üç konser

Oh Land lakaplı Danimarkalı müzisyen Nanna Øland Fabricius, dünyada en çok dinlendiği ilk beş şehir arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir’i turlamak üzere nisanda ülkemize gelecek. Popüler electro-pop tarzını enerjik sahne performansı ile sunan, Nordik alternatif müziğin temsilcisi, 16 Nisan’da İstanbul’da,

17 Nisan’da Ankara’da ve 18 Nisan’da İzmir’de sahne alacak.