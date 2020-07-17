Uğurkan Erez'in annesi kim? Uğurkan Erez'in yaşı ve boyu kaç?

Moda programlarıyla karşımıza çıkmaya devam eden Uğurkan Erez hakkında meraklı arayış sürüyor. Yapıcı yorumlarıyla çok sevilen Uğurkan Erez'in yaşı ve boyu merak konusu oldu. Aynı zamanda Uğurkan Erez'in annesinin kim olduğu da ilgi görüyor. İşte Uğurkan Erez'in hayatı...

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir. Anne ve babası öğretmendir. Annesi Zekiye Adalet Erez'in Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev yapması nedeniyle 6 yaşına kadar Vize'de kalan Uğurkan Erez, 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.