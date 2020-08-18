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18.08.2020 - 16:14 |

Ümit Kantarcılar kimdir? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli?

Ümit Kantarcılar, TV8 ekranlarında yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor programının sunuculuğunu gerçekleştiriyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın sunucusu Ümit Kantarcılar'ın yaşamı ise merak ediliyor. İşte Ümit Kantarcılar'ın yaşamı...

Ümit Kantarcılar kimdir? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli?
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Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar, Apartmanlar Yarışıyor programında izleyicilerle buluşuyor. Birçok yapımda rol alan Ümit Kantarcılar, 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. Peki Ümit Kantarcılar kimdir?

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da doğdu. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

ÜMİT KANTARCILAR'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2019-2020 Vuslat

2017-2018 Kanatsız Kuşlar

2016 Rengarenk

2015 Şehrin Melekleri

2013-2014 Pis Yedili

2012 Babalar ve Evlatlar

2011 Yerden Yüksek

2011 Küçük Sırlar

2010 Çakıl Taşları

2006 İki Aile

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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