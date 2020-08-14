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14.08.2020 - 16:05 |

Ümit Kantarcılar kimdir, kaç yaşında? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar...

Ümit Kantarcılar, Apartmanlar Yarışıyor programı ile ekrana döndü. TV8'de yayınlanmaya başlayan yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, Apartmanlar Yarışıyor programı sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir, nereden tanıyoruz?

Ümit Kantarcılar kimdir, kaç yaşında? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar...
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Birçok dizi ve filmde rol alan Ümit Kantarcılar Apartmanlar Yarışıyor programı ile sunuculuğa başladı. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girmiş, 2016 yılında boşanmışlardır.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

ÜMİT KANTARCILAR FİLMOGRAFİ

2019-2020           Vuslat   Kerem Saltuk    

2017-2018           Kanatsız Kuşlar  Onur    

2016      Rengarenk          Aras      

2015      Şehrin Melekleri              Gürkan

2013-2014           Pis Yedili              Ceyhun

2012      Babalar ve Evlatlar                         

2011      Yerden Yüksek                 

2011      Küçük Sırlar                       

2010      Çakıl Taşları       

2006      İki Aile 

Sinema

2019      Bizim Semtin Çocukları  Fettah 

2018      Savaş    Yiğit Çukurtepe

 

 

 

 

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