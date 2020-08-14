Ümit Kantarcılar kimdir, kaç yaşında? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar...

Birçok dizi ve filmde rol alan Ümit Kantarcılar Apartmanlar Yarışıyor programı ile sunuculuğa başladı. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girmiş, 2016 yılında boşanmışlardır.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

ÜMİT KANTARCILAR FİLMOGRAFİ

2019-2020 Vuslat Kerem Saltuk

2017-2018 Kanatsız Kuşlar Onur

2016 Rengarenk Aras

2015 Şehrin Melekleri Gürkan

2013-2014 Pis Yedili Ceyhun

2012 Babalar ve Evlatlar

2011 Yerden Yüksek

2011 Küçük Sırlar

2010 Çakıl Taşları

2006 İki Aile

Sinema

2019 Bizim Semtin Çocukları Fettah

2018 Savaş Yiğit Çukurtepe