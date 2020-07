Şarkıcı, gitarist ve kemancı Charlie Daniels, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Devil Went Down to Georgia' adlı şarkıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki müzisyen, 2010 yılında kısmi felç olmuş, 2013'te kalp pili operasyonu geçirmişti.