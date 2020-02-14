Usta tiyatrocu Erhan Gökgücü yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun usta ismi Erhan Gökgücü vefat etti. Geçtiğimiz Cuma gününden beri hastanede olan oyuncu, yönetmen ve rejisör, sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.

ERHAN GÖKGÜCÜ KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1963’te mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak İstanbul’da Arena, Gen-ar, Küçük Sahne, Ankara’da Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birliği’nde çalıştı ve Ankara Oyuncuları’nın kurucularından biri oldu. Bu tiyatroda sergilenen Aziz Nesin’in ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ile ‘Zat-ı Devletleri İbiş Hz.’ oyunlarının müziklerini besteledi. 1972’de Devlet Tiyatroları’na döndü ve sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (Kurucu ve Sanat Yönetmeni) Adana DT (Sanat Yönetmeni) ve Ankara DT’de çalıştı. 1988’den, 2005’te yaş sınırından emekli oluncaya kadar Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yaptı. İlk profesyonel rejisini 1965 yılında gerçekleştirdi. Devlet Tiyatroları’ndaki görevlerinin yanı sıra İzmir Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi B.Y.Y.O. ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik, Bilkent Üniversitesi’nde de reji ve oyunculuk dersleri verdi.

Oyun yazarı, rejisör ve oyuncu olarak biri yurt dışından olmak üzere 30’u aşkın ödüle sahiptir. Ödülleri arasında kendi yapıtı ‘Giordano Bruno’ sahnelemesinden ötürü yazar ve rejisör olarak aldığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Aziz Nesin’ adına düzenlediği büyük ödülün yanı sıra, ‘Promete 1940’ oyununun yazarı olarak aldığı Hasan Ali Yücel Ödülü de vardır. Çok sayıda tiyatro oyunlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda oynanan çok sayıda özgün oyunu bulunmaktadır. ‘Türk Tiyatrosu Üzerine’ adlı bir çalışması, tiyatro sanatı üzerine sanat dergilerinde yayınlanan yazıları, ‘Can Kızla Türkü Çobanı’ ve ‘İnsan Terinde Büyüyen Çiçek’ adlı iki uzun öyküsü, şiirleri ve kuramsal bir yapıt olan ‘Reji Sanatı’ adlı kitabı da bulunmaktadır.

Tiyatro oyunlarından bazıları:

- Yağmurlar Yağınca

- Ramazanla Cülide

- Kısmet

- Giordano Bruno

- İki Kalas Bir Heves

- Gerçek Kurbanın Acısı

- Duyarlılık Üzerine Vivace

- Memleketim Memleketim

- Promete 1940

Yarın Kocatepe’de gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Karşıyaka’ya gömülecek olan Gökgücü için, tiyatro salonununda isteği üzerine tören yapılmayacak.