Uyanış Büyük Selçuklu 10. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı! Uyanış Büyük Selçuklu 9. son bölüm detayları...

Uyanış Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları tarihseverlerin de dikkatinden kaçmıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu izlemek isteyenler TRT1 ekranları başında yer alıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm detayları haberimizde...

Uyanış Büyük Selçuklu ön izleme de, Sencer elinde sandıkla Sultan Melikşah2ın huzuruna çıkmaya hazırlanır. Sencer için kader anıdır. Peki, sandıkta ne var? Melikşah ile Sencer arasında neler olacak?

9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos’u yakalayabilecek midir? Sencer’in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir? Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir?