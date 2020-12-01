Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanı yayımlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm özeti...

Uyanış Büyük Selçuklu 11. yeni bölüm fragmanı, takipçilerinin en çok merak ettiği onuydu ve fragman ekrana geldi. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde yaşananlar heyecanı doruk noktasına çıkarmıştı. Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu 10. son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Selçuklu dönemini ekrana getiren dizide, Tapar hayırlı müjdeyi Başulu Ana'ya açar ve sevincini gizlemeyen Başulu, ona ilmek ilmek ördüğü patikleri verir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı.

Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır.