Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölüm fragmanı yayımlandı...

Melik Tapar'ın yaralanması Melikşah'ı derinden etkiler, ancak Tapar ölmemiştir. Kardeş Melik Tekiş, Isfahan'a gelerek Melihşah'a sorular yöneltir ve sarayda bir bilinmez kol gezer. Melikşah'ın sakladığı bir oğlu var mıdır, varsa bu kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken ise yaptıklarının neticesinde Selçuklu'yu güç duruma sokar. Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melikşah’ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan’a gelmişti. Melikşah’ın huzuruna çıkmış ve Melikşah’a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş’in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş’in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar’ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi’nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde’nin önerisiyle Berkyaruk’tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde’nin getirttiği çelik kervanı, Terken’in emriyle Tacülmülk’ün Sabbah’la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu’yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk’e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah’ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM ÖN İZLEME

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