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20.09.2020 - 12:58 |

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı

28 Eylül tarihinde ilk bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
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Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.

Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.

Kostümleri, hikayesiyle merak uyandıran 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümüyle  28 Eylül Pazartesi akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkacak.

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