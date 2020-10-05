Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Emre Konuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara geldi. Peki Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun konusu...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül tarihinde 1.bölümü ile TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları ekranlara geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konsu nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizi nerede çekiliyor?
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Buğra Gülsoy- MELİKŞAH
Hatice Şendil- TERKEN HATUN
Ekin Koç- SENCER
Leyla Lydia Tuğutlu - ELÇİN HATUN
Mehmet Özgür- NİZAMÜLMÜLK
Sevda Erginci- TURNA HATUN
Bülent Alkış- ÖMER HAYYAM
Gürkan Uygun - HASAN SABBAH
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?
Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…
Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.
Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.
Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…