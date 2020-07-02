02.07.2020 - 20:04 |
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? İşte Uzaydan Gelen Fırtına oyuncu kadrosu
Dünyaca ünlü aktör Gerard Butler'ın başrolünde oynadığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilimkurgu-Aksiyon türünde olan ve 2017 yılında gösterime giren filmin yönetmeni ise Dean Delvin. İşte filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU
Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI
Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish