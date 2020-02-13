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13.02.2020 - 10:22 |

Valeron: Sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Yunan sevgilisi Dj Ilias Valeron’la, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdi.

Valeron: Sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum

Geçtiğimiz günlerde Yerebatan Sarnıcı’ndaki etkinlikte DJ kabinine geçen Valeron, sunucuyla Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami ve Topkapı Sarayı’nı gezdi. Türk kültürüne hayran olan DJ, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İşi bittikten sonra ülkesine dönmeyen Valeron, Sevgililer Günü’nü Turanlı’yla geçirdikten sonra Yunanistan’a gidecek.

Çift, 14 Şubat’ta da Kapalıçarşı, Dolmabahçe Sarayı ve Süleymaniye Cami gibi tarihi yerleri gezecek.

Turanlı, “ Seyahat ettiğimiz ülkelerin genellikle tarihi yerlerini gezmekten zevk alırız. İstanbul’un en önemli tarihi yapısı Ayasofya’yı ona eksiksiz anlatabilmek için 3 gün tarih kitaplarından araştırma yaptım” dedi. Sevgilisi Valeron’un da İstanbul’u tanımak istediğini belirten Aslı Turanlı, Valeron’un kendisine “sana aşık olduğum kadar ülkene de aşık oldum” dediğini belirtti. (Hürriyet)

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