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11.02.2020 - 07:00 |

Sevgilisini izledi

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Binbirdirek Sarnıcı’nda setin başına geçen Yunan sevgilisi DJ Valeron Ilias Valaris’i yalnız bırakmadı.

Sevgilisini izledi

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Binbirdirek Sarnıcı’nda setin başına geçen Yunan sevgilisi DJ Valeron Ilias Valaris’i yalnız bırakmadı. DJ, bin kişinin katıldığı gecede, herkesi coşturarak unutulmaz anlar yaşattı. Turanlı ise çektiği video’ları Instagram’dan paylaşmayı ihmal etmedi.

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