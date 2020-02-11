11.02.2020 - 07:00 |
Sevgilisini izledi
Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Binbirdirek Sarnıcı’nda setin başına geçen Yunan sevgilisi DJ Valeron Ilias Valaris’i yalnız bırakmadı.
Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programının sunucusu Aslı Turanlı, Binbirdirek Sarnıcı’nda setin başına geçen Yunan sevgilisi DJ Valeron Ilias Valaris’i yalnız bırakmadı. DJ, bin kişinin katıldığı gecede, herkesi coşturarak unutulmaz anlar yaşattı. Turanlı ise çektiği video’ları Instagram’dan paylaşmayı ihmal etmedi.