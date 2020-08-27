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27.08.2020 - 07:00 |

Vefalı dostlar

Kısa bir süre önce kalp krizi geçirerek rahmetli olan iş insanı Süleyman Toplusoy’un eşi İpek Toplusoy için arkadaşları özel bir buluşma yemeği düzenledi.

Vefalı dostlar
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Kısa bir süre önce kalp krizi geçirerek rahmetli olan iş insanı Süleyman Toplusoy’un eşi İpek Toplusoy için arkadaşları özel bir buluşma yemeği düzenledi.
Uskumru Restaurant’taki geceye, Yasemin Sarıbaş, Esen Ziyal, Figen Kıral ve Yelda Güral da katıldı. “Hayat devam ediyor” diyen vefalı dostlar, sohbet edip, özlem giderdi.

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