Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Romee Strijd, eşi Laurens van Leeuwen ile fotoğrafını paylaşarak, bebek bekledikleri haberini müjdeled

Strijd, polikistik over sendromu (PKOS) nedeniyle 7 yıl boyunca regl görmediğini ve bu nedenle çocuk sahibi olamayacakları konusunda endişelendiğini söyledi. Strijd yaşadığı süreci takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

7 yıl boyunca regl görememe sebebiyle, 2 yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyordu. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım.

* Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu, yani stresle savaşmaktan. Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim, doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım.

*Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim, akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip ailemle vakit geçirdim.