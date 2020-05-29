MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor
29.05.2020 - 13:17 |

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor

Victoria's Secret'ın bir meleği daha aile kuruyor. Romee Strijd, Instagram hesabından takipçileriyle hamile olduğu haberini paylaştı.

Victoria’s Secret meleği Romee Strijd bebek bekliyor
ABONE OL

Romee Strijd, eşi Laurens van Leeuwen ile fotoğrafını paylaşarak, bebek bekledikleri haberini müjdeled

Strijd, polikistik over sendromu (PKOS) nedeniyle 7 yıl boyunca regl görmediğini ve bu nedenle çocuk sahibi olamayacakları konusunda endişelendiğini söyledi. Strijd yaşadığı süreci takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

 7 yıl boyunca regl görememe sebebiyle, 2 yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyordu. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım.

* Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu, yani stresle savaşmaktan. Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim, doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım.

*Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim, akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip ailemle vakit geçirdim.

 

 

 

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aylin Coşkun: Param da itibarım da gitti!

Aylin Coşkun: Param da itibarım da gitti!

Coşkun Sabah: Zor bir süreçten geçiyoruz

Coşkun Sabah: Zor bir süreçten geçiyoruz

Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı

Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı

Gonca Vuslateri: Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler

Gonca Vuslateri: Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler

Sıradaki Haber