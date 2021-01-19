Virüs filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte, Virüs (Flu) filmi oyuncu kadrosu
Virüs adı ile Türkiye'de yayımlanan filmin İngilizcesi ise The Flu'dur. Viris filmi sinema salonlarında oldukça ilgi gördü ve artık televizyon ekranlarında sevenleri karşısın açıkıyor. Kim Sung-su tarafından yazılan ve yönetilen 2013 yapımı Güney Kore filmi Virüs oyuncu kadrosu haberimizde...
The Flu yani Virüs filmi, adından anlaşıldığı üzere ölümcül salgın hastalık karşısında verilen mücadeleyi konu alıyor. Filmin başrollerinde Jang Hyuk ve Soo Ae yer alıyor. Güney Kore filmi 2013 yılında çıktı ve TV'de seyircinin beğenisini toplamayı sürdürüyor. İşte, Virüs filmi konusu.
VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bilenmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.
VİRÜS FİLMİ OYUNCULARI
Soo Ae -Kim In-hae
Jang Hyuk Jin -Kang Ji-goo
Park Min-ha -Kim Mi-reu
Yoo Hae-jin -Bae Kyung-ub
Ma Dong-seok -Jeon Gook-hwan
Lee Hee-joon -Ju Byung-ki
Kim Ki-hyeon -Güney Kore Başkanı
Cha In-pyo -Güney Kore Cumhurbaşkanı
Lee Sang-yeob -Ju Byung-woo
Park Hyo-joo -Öğretmen Jung
Park Jung-min -Chul-gyo
Boris Stout -Leo Snyder
Kim Moon-soo -Dr. Yang
Choi Byung-mo -Choi Dong-chi
Jang Kyoung-yup -Sang-myung