Virüs filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte, Virüs (Flu) filmi oyuncu kadrosu

The Flu yani Virüs filmi, adından anlaşıldığı üzere ölümcül salgın hastalık karşısında verilen mücadeleyi konu alıyor. Filmin başrollerinde Jang Hyuk ve Soo Ae yer alıyor. Güney Kore filmi 2013 yılında çıktı ve TV'de seyircinin beğenisini toplamayı sürdürüyor. İşte, Virüs filmi konusu.

VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilenmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.

VİRÜS FİLMİ OYUNCULARI

Soo Ae -Kim In-hae

Jang Hyuk Jin -Kang Ji-goo

Park Min-ha -Kim Mi-reu

Yoo Hae-jin -Bae Kyung-ub

Ma Dong-seok -Jeon Gook-hwan

Lee Hee-joon -Ju Byung-ki

Kim Ki-hyeon -Güney Kore Başkanı

Cha In-pyo -Güney Kore Cumhurbaşkanı

Lee Sang-yeob -Ju Byung-woo

Park Hyo-joo -Öğretmen Jung

Park Jung-min -Chul-gyo

Boris Stout -Leo Snyder

Kim Moon-soo -Dr. Yang

Choi Byung-mo -Choi Dong-chi

Jang Kyoung-yup -Sang-myung