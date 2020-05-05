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05.05.2020 - 07:00 |

‘Vücudunuza iyi bakın’

Sahibi olduğu Aristo Güzellik Merkezi’nde geliştirdiği Micro Plus cihazıyla senelerdir kadın ve erkeklerin bölgesel incelmelerine imza atan Sema Arabacıoğlu, koronalı günlerde de hasta ve dostlarını uyarıyor.

‘Vücudunuza iyi bakın’

Sahibi olduğu Aristo Güzellik Merkezi’nde geliştirdiği Micro Plus cihazıyla senelerdir kadın ve erkeklerin bölgesel incelmelerine imza atan Sema Arabacıoğlu, koronalı günlerde de hasta ve dostlarını uyarıyor. Başarılı iş insanı, “Vücudunuza şu günlerde iyi bakın, yaşamak zorunda olduğunuz tek yer
orası” çağrısını yaptı.

Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
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Cadde Yazarları

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