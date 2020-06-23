Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında? Yağmur Karabal biyografisi

Sosyal medya fenomeni olan Yağmur Karabal ile oyuncu Onur Tuna arasında aşk yaşandığı iddialarının ardından magazin gündemini takip eden vatandaşlar Yağmur Karabal kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İkilinin aynı yer ve mekanda pozlarını sosyal fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram üzerinden paylaşmasının ardından aşk dedikoduları ortaya çıktı. Peki Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında?

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna 1985 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Onur Tuna'nın; ailesi aslen Selanik göçmeni olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

1.97 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans’ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğlu[9] ile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi almayı da ihmal etmedi; gitar ve piyano çalan, besteler yapan, kendine ait müzik stüdyosu da bulunan, dört duvar arası müzisyeni Tuna, sözü ve bestesi kendisine ait, 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali yle digital platformlarda 22 Haziran 2018 tarihinde yerini aldı. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Şu sıralar, yine sözü ve bestesi kendisine ait, tek şarkıdan oluşan ikinci Single albümü Yangın Yeri'yle 22 Kasım 2019 tarihinde, tüm digital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

2011, Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek[15] dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve günümüzde FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yaptı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 247 bini aşan takipçisi bulunuyor. Genç sunucu bir dönem ise Exatlon Challenge yarışmacısı oldu. Genç sunucunun yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor.