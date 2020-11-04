Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kaç yılında çekildi?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam TV ekranında bir kez daha ekrana gelecek. Başrollerinden Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil, Devrim Saltoğlu, Altan Erkekli, Sevtap Özaltun, Settar Tanrıöğen, Devrim Yakut gibi usta isimler yer almaktadır. Filmde son yüzyılların en büyük felaketlerinden olan Çernobil faciasında yaşanan dram konu alınır. Elana kocasını kaybettikten sonra oğlununda aynı hastalıktan muzdarip olduğunu öğrenince soluğu Trabzon'da alır. Şenol, Elana'yı gördüğü ilk anda kendisine aşık olur. İşte Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu oyuncuları hakkında merak edilenler...

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Engin Hepileri (Kazım Koyuncu)

Elena Viunova (Elena)

Rıza Sönmez (Niyazi Koyuncu)

Sait Genay (Halil)

Serap Aksoy (Güllü)

Ruhi Sarı (Saffet)

Devrim Saltoğlu (Ahmet)

Sevtap Özaltun (Seher)

Settar Tanrıöğen (Erkan)

Altan Erkekli (Cahit Koyuncu)

Devrim Yakut (Saviye Koyuncu)

Hüseyin Avni Danyal (Avukat Cahit)

Erkan Kolçak Köstendil (Şenol)