Yağmur Ün, 'Kalk Gidelim' dizisinde

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisinin çekimleri devam ediyor. Muğla'da sete çıkan dizinin kadrosuna son olarak Yağmur Ün katıldı.

Yağmur Ün, dizide; hep doktor olmak isteyen ancak hastalığından dolayı okuyamadığı için bunun burukluğunu yaşayan Yasemin karakterine hayat verecek.

'Kalk Gidelim'in yeni karakteri Yasemin, aynı zamanda gerçek aşkı hiç tatmamış bir genç kız. Bu sebeple kendisine ilgi gösterecek herkese aşık olabilecek biridir. Bu konuda savunmasızdır. Yasemin’in dizide kalbini kime kaptıracağını ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz.

Hayvanseverliğiyle dikkat çeken Yağmur Ün, ilk çekim gününde ayağının tozuyla mandıraya girdi. Oyuncu, set aralarında inekleri elleriyle beslemeyi de ihmal etmedi.