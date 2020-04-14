Beren Saat, Kenan Doğulu ve Furkan Andıç gibi isimler, Belçim Bilgin’in öncülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA için ‘Koronavirüsle mücadelede yalnız değilsiniz’ mesajı verdi. Sanatçılar, “Kimseyi geride bırakmayacağız. Hepimiz korkuyoruz, endişeliyiz ve zor günler geçiriyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız değilsin, yalnız değiliz” diyerek, takipçilerine seslendi.