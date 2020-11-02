Yanımda Kal filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Yanımda Kal filmi kaç yılında çekildi?

Yanımda Kal filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yer aldığı Yanımda Kal filmi işkolik bir adam ve sokak şarkıcısı olan bir kadının yollarının kesişmesinin ardından ikili arasında yaşanan aşk ve Zeynep'in Emir'in hayatına nasıl etki ettiği filmde konu alınıyor. Bugüne kadar sadece işini düşünen kendi duvarlarının dışına çıkmamış bir insan olan Emir, Zeynep sayesinde hayatında hiç yapmadığı deneyimleri yaşama fırsatı bulur. İşte Yanımda Kal filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YANIMDA KAL FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Yanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikayesini konu ediyor. Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Son Ders: Aşk ve Üniversite, Sizi Seviyorum, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerin de yönetmen ve senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Filmin senaryosu ise "İlk Öpücük" filminin de senaryosuna imza atan Çağlar Yurt'a ait.

OYUNCULAR

Çağlar Ertuğrul (Emir)

Meriç Aral (Zeynep)

Murat Aygen

Nilay Duru

Ege Aydan

Levent Sülün

Tuna Arman

Deniz Baytaş

Alican Albayrak

YANIMDA KAL FİLMİ KAÇ YILINDA VİZYONA GİRDİ?

Yanımda Kal filmi 2018 Aralık ayında vizyona girdi.