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31.03.2020 - 07:00 |

Yardımlarına Ural koştu

Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Olur Hayatta?’ programında, duygusal anlar yaşandı.

Yardımlarına Ural koştu

Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Olur Hayatta?’ programında, duygusal anlar yaşandı. Ural, Adana’da yaşayan Barık Ailesi’nin yardım çığlına, kayıtsız kalmadı. Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, tadilat yaptırdı. Barkın Ailesi ise Ural’a teşekkür etti.

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Cadde Yazarları

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