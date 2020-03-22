22.03.2020 - 17:44 | | MESUT YILMAZ
Yaşar İpek: Normal arkadaşım
Seren Serengil’le evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandıran Yaşar İpek, önceki gün Bebek'te kadın arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Görüntülendiklerini fark etmeleriyle fotoğraf karesinden çıkmaya çalışan kadın arkadaşının sorulması üzerine şarkıcı, “Yanlış anlaşılmasın sevgilim değil, normal arkadaşım” derken, ismini söylemekten de kaçındı.
Uzun süredir evden dışarı çıkmadığını belirten İpek, “Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan direkt eve gideceğim” dedi.
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