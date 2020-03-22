Yaşar İpek: Normal arkadaşım

Görüntülendiklerini fark etmeleriyle fotoğraf karesinden çıkmaya çalışan kadın arkadaşının sorulması üzerine şarkıcı, “Yanlış anlaşılmasın sevgilim değil, normal arkadaşım” derken, ismini söylemekten de kaçındı.

Uzun süredir evden dışarı çıkmadığını belirten İpek, “Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan direkt eve gideceğim” dedi.