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16.01.2021 - 08:20 |

Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Yasemin Özilhan, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı
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Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Seçtiği sorulara cevap veren Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine “En çok gelen soru” dedi ve “1.73 cm ve 51 kilo" diye yanıtladı.

Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı

 HAMİLELİK KİLOLARI SORULDU

İki çocuk annesi sosyetik güzele “Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusu da yöneltildi. Özilhan, “55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. 2 ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim” dedi.

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Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı

'EŞİNİZ SİZE NASIL HİTAP EDİYOR?'

En çok sevdiği filmin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı “Yaz Bekarı” olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan, “Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?” sorusunu da “Karım” diye yanıtladı.

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.

Yasemin Özilhan hakkında merak edilenleri yanıtladı

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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