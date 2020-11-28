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28.11.2020 - 10:43 |

Yasin Obuz, Ezhel'e ulaşmaya çalışıyor

'Masterchef Türkiye 2019' yarışmasının ardından Survivor'a da katılan Yasin Obuz, geçtiğimiz aylarda bir rap şarkı yayınlamıştı. Aradığını bulamayan Obuz, şansını Ezhel'e ulaşmak için deniyor.

Yasin Obuz, Ezhel'e ulaşmaya çalışıyor
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'MasterChef 2019'un ardından 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020' yarışmasıyla popülerliğini arttıran Yasin Obuz, rap türünde şarkısıyla dikkat çekmişti. Obuz, rapçi Ezhel'in canlı yayınında yazdıklarıyla dalga konusu oldu. 

Ezhel'den cevap alamayınca ara ara ağzını bozan Yasin, "Ezhel seviyorum seni la...", "Ezhel abi bir bak ya bir gör...", "Ezhel ben de Ankara'da altı sene yaşadım tek hayalim senle feat yapmak..." dedi.

Yasin Obuz, Ezhele ulaşmaya çalışıyor

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