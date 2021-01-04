04.01.2021 - 11:02 |
Yasmin Erbil: Asi değil, minnoşum
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla tanınan Yasmin Erbil, Women's Style dergisine konuştu.
Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, "Asi ve serseri ruhlu değilim. 'Şunun kızıyım, şöyle bir ismim var' deyip kendimden başkası gibi davranmadığım için asi gibi algılanıyorum. Ama gerçekte minnoşum" dedi.
Babası hastayken gezdiği için eleştirilen Yasmin, "Kendisi 'kızım sosyal hayatını benim için durdurma' Ben seni tanıyorum. Böyle sen kötü olacaksın' diyerek bana izin verdi" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.