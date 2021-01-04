Yasmin Erbil: Asi değil, minnoşum

Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, "Asi ve serseri ruhlu değilim. 'Şunun kızıyım, şöyle bir ismim var' deyip kendimden başkası gibi davranmadığım için asi gibi algılanıyorum. Ama gerçekte minnoşum" dedi.

Babası hastayken gezdiği için eleştirilen Yasmin, "Kendisi 'kızım sosyal hayatını benim için durdurma' Ben seni tanıyorum. Böyle sen kötü olacaksın' diyerek bana izin verdi" ifadelerini kullandı.