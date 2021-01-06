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06.01.2021 - 08:00 |

Yavuz Bingöl filmden kazanacağı parayı bağışlayacak

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin başrolü Yavuz Bingöl, filmden kazanacağı parayı bağışlayacağını açıkladı.

Yavuz Bingöl filmden kazanacağı parayı bağışlayacak
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Hürriyet'in haberine göre; filmde Mehmet Âkif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl, “Bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı’na ve Sebilürreşad’a bağışlayacağım” dedi.

 Filmin yönetmeni Fatih Bayhan, Hulki Cevizoğlu’nun yönettiği “Ceviz Kabuğu” programına katıldı. Yönetmen, Mehmet Âkif Ersoy’u canlandıran Bingöl hakkında “Yavuz Bey oyunculuğunun hakkını verdi. Samimi, mütevazi ve rolü için tüm fedakarlıkları göze alan profesyonel bir oyuncu gördük” dedi.

Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da yayına bağlanarak oyuncuya dair şu açıklamayı yaptı: “Âkif’çe bir tutum sergiledi, kendisine bağış açıklamasından dolayı ayrıca teşekkür ederim.”

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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