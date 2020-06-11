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11.06.2020 - 07:00 |

Yeni dünya yeni beslenme

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün ardından, aynı üniversitede Beslenme ve Diyetetik üzerine master yapıp, Şişli Meslek Yüksek Okulu’nda ders veren Ezgican Serim, Pembe Nar’daki beslenme yazılarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni dünya yeni beslenme
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Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün ardından, aynı üniversitede Beslenme ve Diyetetik üzerine master yapıp, Şişli Meslek Yüksek Okulu’nda ders veren Ezgican Serim, Pembe Nar’daki beslenme yazılarıyla da dikkat çekiyor. Yoğun tempo içinde öğrencileri, iki kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Serim, normalleşme süreciyle birlikte meslektaşı Tim Briggs ile Bebek’te buluşup, sohbet etme imkanı buldu.

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