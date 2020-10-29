29.10.2020 - 12:56 |
Yeni Hayat 9. bölüm final fragmanı kesintisiz izle! Yeni Hayat final bölümü ile bu akşam Kanal D'de...
Yeni Hayat dizisi bu akşam 9. bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Yeni Hayat final kararı almasının ardından bu akşam 9. son bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Final bölümünde Yasemin artık uğradığı şiddeti saklamaktan vazgeçmiştir. Artık Timur'un Yasemin'i dövdüğü ortaya çıkmıştır. Timur aldığı karar ile Adem'i evden kovar. İşte Yeni Hayat dizisi 9. yeni bölüm fragmanı...
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Yeni Hayat 9. bölüm final fragmanı ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin final bölümünde Yasemin artık Timur'dan gördüğü şiddeti gizlemekten vazgeçer. Adem'i kovan Timur, Yasemin ve Adem arasında yaşananları tahmin etmektedir. Yasemin ise kardeşinin desteğini alarak konaktan ayrılır. İşte Yeni Hayat dizisi 9. bölüm fragmanı ve özeti...
YENİ HAYAT 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE