Yeni Hayat 9. bölüm final fragmanı kesintisiz izle! Yeni Hayat final bölümü ile bu akşam Kanal D'de...

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Yeni Hayat 9. bölüm final fragmanı ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin final bölümünde Yasemin artık Timur'dan gördüğü şiddeti gizlemekten vazgeçer. Adem'i kovan Timur, Yasemin ve Adem arasında yaşananları tahmin etmektedir. Yasemin ise kardeşinin desteğini alarak konaktan ayrılır. İşte Yeni Hayat dizisi 9. bölüm fragmanı ve özeti...

YENİ HAYAT 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE